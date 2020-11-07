США и Британия начнут работать с главарями ИГ в Сирии

Дамаск, 7 ноября. В Сирии на американской военной базе «Эт-Танф» началось срочное строительство спецтюрьмы для главарей ИГ1, с которыми будут работать США и Британия.

Как сообщает Telegram-канал RVVoenkor, предполагается, что центр следствия и содержания террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) должен быть сооружен за 25 дней у сирийско-иордано-иракской границы.

Главарей ИГ переведут в спецтюрьму из курдских тюрем в провинции Хасака, где они содержались последние несколько лет.

Ранее появилась информация, что командование проамериканской коалиции группировок «Сирийские демократические силы» приняло решение освободить из лагеря беженцев «Аль-Хол» и тюрем в северо-восточной Сирии 20-25 тысяч «низкоранговых» сторонников ИГ. Американские военные в Сирии поддержали это решение.

1 Организация запрещена на территории РФ.