Гришаева рассказала о последних минутах жизни Жванецкого

Москва, 7 ноября. Актриса Нонна Гришаева рассказала о последних минутах жизни народного артиста РФ Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу.

Гришаева — одесситка, как и Жванецкий. В беседе с «МК» она сообщила, что с сатириком до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий.

«Мы еще днем получили известие от близких Михал Михалыча, что он плох. Так что мы были готовы ко всему. И потом, это лето было первым, когда он не приехал в Одессу — тяжело болел. А до этого… Господи, что это были за лета! Он собирал друзей и близких людей в своем доме. Накрывался стол. Михал Михалыч поднимался на террасу и читал нам свои новые вещи, которые он писал в Одессе», — поделилась актриса воспоминаниями.

Она подчеркнула, что для Одессы Жванецкий — «особая личность и абсолютная гордость одесситов».

«Он — потрясающий, не закрытый, всегда с удовольствием общался», — добавила Гришаева.

Жванецкого не стало в пятницу, 6 ноября, передавал Infox.ru. Он скончался на 87-м году жизни. В начале прошлого месяца сатирик объявил, что прекращает выступления в связи с возрастом. Церемонию прощания решено не проводить в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Власти Одессы объявили 7 ноября днем траура. Соответствующий документ подписал глава Одессы Геннадий Труханов. В память о Михаиле Жванецком на каждом здании города будут приспущены флаги, также на них повяжут траурные ленты.