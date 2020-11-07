Юрий Колокольников превратился в пришельца для нового клипа «Мумий Тролль»

Москва, 6 ноября. Премьера клипа на песню «Космические силы» группы «Мумий Тролль» состоялась 6 ноября 2020 года. Главную роль в видеоролике сыграл актер Юрий Колокольников.

Сюжет клипа строится вокруг инопланетянина. Пришелец попадает на планету похожую не Землю. Когда он понимает, что планета находится на грани экологической катастрофы, то пытается спасти ее. Однако местные жители препятствуют ему.

Роль инопланетянина исполнил Колокольников, который знаком зрителю по ролям в проектах «Метод» и «Статский советник». Режиссером и сценаристом клипа стал Иван Соснин. Съемки видеоролика проходили этим летом в городе Карабаш, который находится в Челябинской области.

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отметил, что когда музыкальный коллектив сочинял песню еще не было пандемии коронавируса.