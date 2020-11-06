Многие не любят очень и зиму именно из-за болезней. Ведь именно в это время года нашему организму так недостает солнечного тепла, витаминов и полезных минералов. Из-за этого иммунитет сильно снижается, а значит наступает очередь частых простуд и вирусных заболеваний. Ситуация осложняется свирепствующей по всему миру пандемией коронавируса, поэтому многие люди буквально впадают в панику, как только обнаружат у себя какой-то из признаков заболевания. По данным СМИ, самым распространенным признаком COVID-19 является отсутствие обоняния. Но действительно ли этот симптом сигнализирует о коронавирусе, или же он может появиться и по ряду других причин? Мы решили разобраться в этой непростой теме. А помогали нам в этом заведующий терапевтическим отделением, терапевт, ревматолог клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Эдгар Гаспарян и врач-оториноларинголог, хирург МЕДСИ Premuim, кандидат медицинских наук (Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне) Лиана Карапетян.

Почему при коронавирусе теряется обоняние

Все наверняка читали в Интернете и слышали по телевидению, что аносмия (так называется потеря обоняния), может стать одним из главных признаков заражения COVID-19. Поэтому людям с подобным симптомом советуют как можно скорее обратиться в клинику и в срочном порядке сдать анализы на выявление вируса в организме. Доктор Карапетян решила объяснить нам, почему именно при этом заболевании нос «страдает» первым.

«Обоняние теряется не только при коронавирусе. Поствирусная аносмия является одной из основных причин потери обоняния у взрослых, на нее приходится до 40% случаев аносмии. Однако нарушение обоняние, вызванное коронавирусом имеет особенности: — этот симптом при коронавирусе встречается чаще, чем при других вирусах; — до недавнего времени считалось, что поствирусные обонятельные расстройства связаны с повреждением обонятельного нейроэпителия, а именно обонятельных сенсорных нейронов. Однако исследования Brann et al. на мышах показали, что SARS-CoV2 действует иначе. Рецепторы ACE-2 и TMPRSS2, основные рецепторы клетки-хозяина, играющий решающую роль в проникновении вируса в клетку, экспрессируется на слизистой оболочке обонятельного эпителия, но не на обонятельных рецепторах, а на поддерживающих клетках и стволовых клетках базального слоя обонятельного эпителия».

Кроме того, оказалось, что существует и другая теория обонятельных расстройств при коронавирусе. Так, еще в далеком 2008 году исследования на мышах показали, что предшественник современного вируса (SARS-CoV) способен проникать в головной мозг через обонятельный тракт. И из-за того, что у вирусов в их строении и воздействии на организм много общего, то не исключено, что именно такой путь распространения в головной мозг возможен и для нового вида коронавируса с повреждением обонятельных центров.

Конечно, мы не забыли уточнить, на какой же день после заражения пациенты осознают, что запахи перестали украшать их жизнь. Сразу хотим сказать, тут нет четких границ, ведь вирусы внутри вашего тела не сидят с маленьким календарем и не отмеряют, сколько же дней осталось до их заветной пакости. Нет и еще раз нет, в этом случае все очень индивидуально. По словам доктора Гаспаряна, организм человека всегда реагирует по-разному, поэтому важно учитывать вирусную нагрузку и особенности здоровья.

Допустим, у вас пропало обоняние, вы читаете материал и сильно паникуете. Тест, конечно, сдать все равно не помешало бы, но по словам специалистов, обоняние восстанавливается примерно за две недели. Так что вопреки распространенному мему, до Нового года вы еще успеете насладиться запахом мандаринов.

Потеря обоняния при простуде

Если на минутку позабыть о страшном слове «коронавирус» и вспомнить, что потеря обоняния у вас возникала и при обычной простуде, то паника немного отпускает. Но от этого вопросов не меньше. Почему этот симптом мучает пациентов? С чем это связано? А как с этим бороться? Обычно люди задают все эти вопросы, сидя в кабинете у терапевта, но так и быть, мы за вас уже там побывали, поэтому разом ответим на все интересующие вас вопросы. Итак, начнем с того, почему же происходит частичная потеря обоняния при простуде и насморке. Как нам объяснила доктор Карапетян, потеря обоняние при «обычном» насморке имеет совсем иной механизм.

«В случае насморка возникает отек слизистой оболочки полости носа, в результате чего, пахучие вещества не попадают в обонятельную зону носа (верхние отделы полости носа). Сам обонятельный эпителий при этом обычно «здоров». И лечение здесь будет направлено на уменьшение отека слизистой оболочки полости носа (например, сосудосуживающие капли в нос)».

На самом деле под простудой подразумевается целый ряд различных воспалительных процессов, которые происходят в нашем организме. Чаще всего она возникает из-за переохлаждения, поскольку в помещениях жарко, а на улице царят холод и промозглый ветер, которые моментально окутывают наше тело, пробирая «до мозга костей». Также простуду провоцируют и различные вирусы, которые «цепляются» к нам в транспорте, офисах и даже дома.

Простуда развивается по-разному, но обычно начинается все с безобидного першения в горле. Постепенно симптомов становится больше и самочувствие ухудшается:

• появляется осиплость голоса;

• у человека возникает кашель и постоянное чихание;

• наблюдается насморк, отсутствие обоняния;

• повышается температура и появляется озноб;

• возможна головная боль;

• зачастую у пациентов нет аппетита;

• людей клонит в сон и наблюдается сильная вялость.

И если раньше эти симптомы особого беспокойства не вызывали, то в условиях пандемии лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу. Ведь именно так вы сможете избежать опасных осложнений и обезопасите родных и близких от заражения опасным вирусом, если, конечно, он у вас обнаружится.

Кроме того, если вы решили сразу прибегнуть к применению тяжелой артиллерии в виде антибиотиков, то будьте готовы не только к аносмии, но и постоянному закладыванию ушей, горечи во рту и даже головной боли.

«Многие препараты могут обладать токсичностью в отношении рецепторов обонятельного эпителия, в частности антибактериальные препараты, некоторые антидепрессанты и кардиологические препараты. Поэтому такие препараты назначаются, и их прием контролируется врачом».

Как восстановить обоняние

Без запахов жизнь теряет все краски. Вы не можете почувствовать запах любимой выпечки, вдохнуть полной грудью приятный аромат цветов или насладиться потрясающим воздухом после недавно прошедшего дождя. Но все же это ненадолго, если вовремя начать лечение, то обоняние, как мы говорили ранее, восстановится буквально за неделю.

«В настоящее время все ведущие ринологические сообщества заявляют, что обонятельная тренировка может играть определенную полезную роль. А именно это самостоятельное регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ. Наборы одорантов можно составлять произвольно, но обычно используют эфирные масла, их наносят на ватный диск, чтобы избежать проливания. Кроме того, некоторые эксперты предложили использовать цинк и витамин А в качестве полезной добавки, чтобы спровоцировать адекватный иммунный ответ», — пояснила доктор Карапетян.

В свою очередь доктор Гаспарян порекомендовал не заниматься самолечением и не искать народные методы по восстановлению обоняния. По его словам, лучше довериться квалифицированным специалистам и эффективно пролечить возникшую в организме проблему.

Какие выводы мы сделали из нашей беседы с врачами? Если у вас есть возможность, то в такое сложное время лучше оставаться дома и не рисковать своим здоровьем. Отсутствие обоняния — один из самых безобидных симптомов нового и весьма опасного вируса, последствия которого становятся плачевными. Также старайтесь избегать переохлаждений и сквозняков. Ведь даже обычная простуда может привести к самым неприятным последствиям, из-за которых вам придется принимать сильнодействующие препараты, либо вовсе ложиться в больницу. И, конечно, еще раз повторим, не занимайтесь самолечением. Не стоит бояться похода в клинику и самих врачей, уж мы-то точно знаем, что они не кусаются