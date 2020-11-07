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День 41-й: Азербайджан окружает Шушу, Нарышкин видит работу турецкой разведки

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День 41-й: Азербайджан окружает Шушу, Нарышкин видит работу турецкой разведки

Бои в Нагорном Карабахе продолжают носить ожесточенный характер. При этом видна некоторая спешка военного командования Азербайджана, которое считает близким достижение успехов в битвах у Шуши и Мартуни. На этом фоне глава внешней разведки России снова подтвердил наличие боевиков на стороне Баку, а также подчеркнул работу турецкой разведки в зоне конфликта.

Оперативная обстановка

Азербайджанская группировка продолжает активно наступать на город Шуша. При этом задачи взять его штурмом, судя по всему пока не стоит. Исходя из расположения мест боестолкновений, о которых сообщают стороны, основной замысел заключается во фланговых охватах и взятии под контроль коммуникаций, в то время как дорога на Степанакерт будет оставаться открытой, давая возможность армянской стороне для отступления. Сценарий, во многом схожий с битвой за Гадрут.

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе за 6 ноября

Более того, за последние сутки отмечались выходы азербайджанских разведгрупп к селу Кркжан (Кяркиджахан), которое уже находится в пригороде Степанакерта. К вечеру некоторые источники сообщили о контроле над деревней Секер, расположенной к юго-востоку от Шуши.

Постепенно выстраивается и азербайджанская линия коммуникации к «шушинскому плацдарму» — наступающим войскам удалось закрепиться в селе Чанахчи и Сигнахе, ведутся бои у Тагаверда. В связи с этим уже скоро группировка Азербайджанских войск под Шушей может быть резко увеличена.

О существенном росте угрозы косвенно свидетельствуют и ходы командования Армии Нагорного Карабаха. В течение дня в Шушу отмечено прибытие бронетанковых резервов, скорее всего, снятых с Агдамского направления, которое армянское командование с самого начала войны считало самым танкоопасным и держало в готовности мощный бронетанковый кулак.

На этом фоне приходится констатировать, что уже скоро Армии Карабаха придется сдать город Мартуни, где положение и так критическое. Данный ход позволит подравнять линию фронта и сконцентрировать больше усилий у Шуши и Степанакерта.

Чуть лучше обстоят дела у армянских войск на лачинском направлении — судя по кадрам от министерства обороны НКР, сутками ранее была успешно отбита атака азербайджанской бронегруппы численностью до усиленной роты. Стоит отметить и маршрут атаки — чтобы держаться подальше от границы с Арменией подразделение ВС Азербайджана пыталось двигаться восточнее через горную гряду, что, само собой, сыграло на руку обороняющейся стороне.

При этом не стоит забывать о регулярном прощупывании армянской обороны на северо-восточном участке фронта, где войска Азербайджана днем опубликовали видео с уничтожением минометной батареи в результате артиллерийского удара.

Территории Нагорного Карабаха на момент начала боевых действий летом 2020 года

Международная обстановка

6 ноября президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Участники продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха и обсудили усилия по ее урегулированию. Пока можно только предположить, что вопросы поиска действенного механизма прекращения огня, а также нового момента для его ввода, пока еще прорабатываются российским руководством.

В то же время весьма любопытными, хоть и не слишком сенсационными, стали слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, он отметил, что точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки России получила, в том числе, от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока. При этом подсвечена работа в зоне конфликта турецкой разведывательной службы MIT, «отдельные элементы которой видны».

Вполне возможно, что к такому элементу отнесена предполагаемая деятельность на стороне ВС Азербайджана боевиков сирийской группировки «Дивизия Аль-Хамза», главарь которой Сейф Абу Бакр примерно с 2013 года считается агентом Национальной разведывательной организации Турции.

День 41-й: Азербайджан окружает Шушу, Нарышкин видит работу турецкой разведки

На этом фоне в последнее время внешнеполитические проекты Анкары интересно рассматривать и в контексте совместного влияния Британии и Турции, притом, что о связи Реджепа Тайипа Эрдогана с новым главой MI6 Ричардом Муром уже многое написано. Так вот, сообщается о том, что принятие согласованного заявления по Карабаху в Совете Безопасности ООН провалила именно Великобритания.

Также из занимательного по теме конфликта можно отметить телефонную беседу премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе которой они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. На фоне прозвучавших слов о важности диалога и дипломатии для нахождения путей мирного урегулирования карабахского конфликта стоит отметить, что в ходе всего конфликта пока так всерьез и не проявилось влияние такой организации, как «Франкофония», которая связывает вместе Армению, Францию и Канаду.

Короткой строкой отметим прошедшее в формате видеоконференции заседание Совета глав правительств СНГ, в котором приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Стороны прогнозируемо сделали акценты на военных преступлениях противоположной стороны, участии в боях боевиков из Ближнего Востока, нанесенном ущербе, а также о попытках вовлечь страны ОДКБ в карабахский конфликт.

Поводя итоги дня можно констатировать, что день прошел в попытках азербайджанской пехоты рывками занять удобные позиции вокруг Шуши для дальнейшего развития успеха операции по захвату города. В то же время введенные в бой бронетанковые резервы Армии Карабаха пока позволяют утверждать, что задачу захвата города ко Дню флага Азербайджана — 9 ноября — наступающие войска вряд ли осилят.

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