В Пензе из-под асфальта забил фонтан с питьевой водой

Пенза, 7 ноября. Одна из улиц города Пензы начала источать из недр питьевую воду. Об этом в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» соцсети «ВКонтакте» сообщил неравнодушный пензенец.

По словам горожанина, из-под асфальта, который на улице Лескова положили в 2019 году, вырывается чистая питьевая вода, стекающая вниз. Прорыв магистралей с водой насторожил жителей улицы.

«Впереди морозы, а улица Лескова — центральная в нашем секторе, соединяющая Ново-Тамбовскую и Ватутина — имеет большой наклон. При наступлении морозов это будет сплошная ледяная гора, что в свою очередь, приведет к травмам пешеходов и аварийности среди автомобилей. Автомобиль просто не сможет остановиться на этой горе», — прокомментировал ситуацию пензенец.

Сообщение местного жителя не осталось незамеченным. Скоро проблемой заинтересовалась администрация Пензы.