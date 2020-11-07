В Пензенской области ожидается штормовой ветер

Пенза, 7 ноября. Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей города и области о грядущем ухудшении погодных условий в регионе. По данным областного гидрометцентра, в некоторых районах области ожидается порывистый ветер скоростью до 18 м/с.

Ведущий специалист метеорологической станции поселка Земетчино Пензенской области в интервью корреспонденту ФАН рассказал, к каким последствиям может привести данное природное явление.