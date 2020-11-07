В Пензенской области ожидается штормовой ветер

Пенза, 7 ноября. Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей города и области о грядущем ухудшении погодных условий в регионе. По данным областного гидрометцентра, в некоторых районах области ожидается порывистый ветер скоростью до 18 м/с.
Ведущий специалист метеорологической станции поселка Земетчино Пензенской области в интервью корреспонденту ФАН рассказал, к каким последствиям может привести данное природное явление.
«Вообще ветер принято считать по шкале Бофорта. Он сопоставляет скорость ветра с возникающими наблюдаемыми явлениями. Так вот 18 м/с для ветра — это достаточно большая цифра. По шкале Ботфорта с 20 м/с уже штормовой ветер начинается. У нас такой ветер может старые сухие деревья поломать, большие глухие заборы, например, металлические, потрясти и погнуть, ну и так далее», — сообщил ФАН специалист.