Врачи предложили жительнице Пензенской области лечиться клюквенным морсом

Пенза, 7 ноября. Жительница города Никольска Пензенской области поделилась с пользователями Сети необычным методом лечения респираторной вирусной инфекции, которую ей предложили врачи местной районной больницы. По сообщению горожанки, которое она оставила в комментариях одной из местных групп соцсети «ВКонтакте», медработники посоветовали лечить ребенка клюквенным морсом.

«У моего ребенка врачи взяли мазок (а мазки у нас в Никольске с сентября ковид не обнаруживают), сказали лечиться клюквенным морсом и ушли. Уже две недели не ходим в школу. Морс не помогает. Мне не помогли даже три вида антибиотиков — диагностировали фиброз легких», — рассказала никольчанка.

Однако женщина не унывает, так как компьютерная томография каких-либо отклонений от нормального состояния легких ребенка не выявила.

«Наверное клюквенный морс помог, но кашель продолжается третью неделю», — саркастично закончила жительница Никольска.

Представители Никольской районной больницы данную ситуацию комментировать отказались.