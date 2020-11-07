Стала известна дата и место прощания с поэтессой Ларисой Яшиной

Пенза, 7 ноября. Скончавшаяся на 80-м году жизни известная пензенская поэтесса, член Союза писателей и журналистов России Лариса Яшина будет похоронена на центральном и наиболее статусном кладбище города Пензы. Как стало известно ФАН, тело поэтессы предадут земле 9 ноября на Аллее Славы Новозападного кладбища. Отпевание Ларисы Яшиной будет происходить в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского, расположенном там же.

Лариса Яшина скончалась 7 ноября 2020 года в возрасте 79 лет. В октябре поэтесса попала в больницу из-за развития гангрены на ноге. Сообщалось, что после ампутации правой ноги Лариса Ивановна продолжала сохранять позитивный настрой — она планировала написать биографию к новой книге «Только о любви», а также завершить «Рассказы о животных». Однако этим планам, к сожалению, так и не суждено сбыться.