Жители Пензенской области рассказали, сколько стоит лечение от COVID-19

Жители города Пензы и области, вынужденные лечиться от COVID-19 дома, в интервью корреспонденту ФАН рассказали, во сколько им обошлась покупка необходимых лекарств. По усредненным суммарным затратам на приобретение лекарственных средств пензенцы потратили порядка пяти тысяч рублей на одного человека.

Корреспондент ФАН провел опрос среди горожан и выяснил, как сильно болезнь ударила по кошелькам пензенцев во время второй волны коронавирусной инфекции. Результаты опроса позволяют сделать выводы об объективной дороговизне домашнего лечения.

«Мы заболели всей семьей: я, жена и мои родители. У меня с женой была пневмония без коронавируса. У родителей этот диагноз подтвердился, хотя симптомы у всех четверых были одинаковые. Лекарства нам выписали тоже почти одинаковые всем четверым. Это и антибиотики, и противовирусные разные, и витаминные комплексы, даже аскорбинки прописали. Что-то было в таблетках, а что-то в ампулах. Уколы делали сами, врача каждый раз не хотелось вызывать. В середине лечения решили посчитать, сколько потратили на лекарства. Вышло где-то 4900 рублей на человека. На четверых получилось чуть менее 20 тысяч рублей. Много, а куда деваться?» — рассказал корреспонденту ФАН житель села Бессоновки Пензенской области.

«Сразу купили все, что сказал врач. Очень большой пакет несли из аптеки. Потратили на покупку тысячи три сначала, и потом еще тысячи две. То есть всего около пяти. Лекарства мне не помогали, я сделала КТ и у меня 60% легких было поражено. Самое интересное то, что в больнице меня лечили теми же лекарствами, что и дома», — рассказала ФАН жительница села Сосновка Пензенской области.

«Я врача вызывала нашего местного. Он сказал, что это не ковид и прописал стандартный набор лекарств из каких-то противовирусных таблеток. Купила, прошла курс лечения. Лучше не становилось. Тогда стала звонить знакомым, кто лежит с ковидом в больницах города. Спросила, что им колют, какие лекарства дают. Со списком муж поехал в аптеку, но некоторые лекарства ему без рецепта не продали. Лечилась ими еще около недели и только потом здоровье стало поправляться. Я думаю, что это все-таки был ковид. Потратили за три недели лечения на лекарства где-то около пяти-шести тысяч», — поделилась с ФАН жительница города Городища Пензенской области.

«Мы с мужем вдвоем заболели. Первое время думали простуда, лечились тем, что нашли в домашней аптечке. Потом стало хуже, вызвали врача домой. Выписали нам большую бумажку с разными лекарствами, сын купил и привез. 7623 рубля вышло на двоих у нас. Уколы, таблетки, капли — все по списку. Очередь на КТ была большая, поэтому мы сделали его платно за 5800 за двоих. Поражение легких было только у мужа и то небольшое. За три недели лечения на лекарства и платную томографию вышло у нас, получается, в районе 13 тысяч », — рассказала корреспонденту ФАН жительница Пензы.

Как сообщал ранее ФАН, на бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами больных коронавирусной инфекцией, находящихся на домашнем лечении из-за нехватки мест в больницах, из бюджета Пензенской области было выделено порядка девяти миллионов рублей. По словам врио министра здравоохранения региона Александра Никишина, этих денежных средств должно хватить для снабжения около 1400 больных. Именно такое количество людей, по данным пензенского Минздрава, в настоящий момент лечится дома. Однако выделенные из бюджета денежные средства, судя по сообщениями жителей города и области, до больных пока так и не дошли, отчего они вынуждены лечиться за собственные средства.

В больницах Пензы и области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количество регулярно заболевающих людей. Как ранее сообщал ФАН, в некоторых больницах города зараженных COVID-19 пациентов отправляют обратно домой. В медучреждениях попросту не хватает свободных коек.