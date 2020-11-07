Попова рассказала, где россиянам следует провести новогодние праздники

Москва, 6 ноября. Из-за сложной обстановки с пандемией коронавируса россиянам лучше провести новогодние праздники дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, значит это будет очень хорошо», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора напомнила, что уезжая в другую страну в эти дни, есть опасность попасть на карантин в другой стране, передает RT.

Ранее Попова сообщила, что угроза заражения коронавирусом наиболее высока там, где существует риск массового скопления людей и нет возможности соблюдать дистанцию. Именно поэтому чаще всего случаи инфицирования происходят в транспорте. По ее словам, «80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период».

Портал Infox.ru ранее собрал главные мифы о COVID-19. Журналисты пришли к выводу, что многие стремятся посеять панику среди народа, а другие на этом наживаются. Так что не стоит верить всему, что написано в Интернете: всю информацию о вирусе необходимо проверять в надежных источниках.