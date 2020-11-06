Минтруд предложил увеличить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Москва, 6 ноября. Минтруд РФ подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет семьям с малым доходом.

Согласно документу ведомства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, с начала следующего года «ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения».

В текущем году выплата на детей от трех до семи лет для семей с низким доходом составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Это в среднем порядка 5,5 тыс. рублей.

Для получения пособия один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ и проживать на территории страны.

В Минтруде сообщили, что с 2021 года размер материнского капитала в России будет проиндексирован, пишет RT. Как уточнила в беседе с ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб, при условии, что первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и далее, на второго ребенка материнский капитал в 2021 году составит 639 тысяч рублей, на 2022 год — 665 тысяч рублей, и уже в 2023 году — 691 тысячу рублей.