Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Москва, 6 ноября. Актер Михаил Ефремов этапирован из СИЗО-5 («Водник») в Белгородскую область, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

«Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания», — сообщается в «ОНК Газета», официальном издании комиссии.

Ранее Ефремов заявлял, что хотел бы отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО. Член наблюдательной комиссии Марина Литвинович отметила, что отбывать наказание в хозотряде лучше, чем в колонии.

Заслуженный артист РФ 8 июня на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу на Смоленской площади Москвы и протаранил фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров, передавал Infox.ru. Позднее он скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза показала наличие наркотиков и алкоголя в крови Ефремова.

Суд изменил приговор актеру с 8 лет до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Во время заседания суда артист заявил, что навсегда попрощается с алкоголем и вряд ли когда-нибудь вновь сядет за руль, так как именно спиртное довело его до тюрьмы.