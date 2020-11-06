В СИЗО, где содержали Ефремова, нашли алкоголь и деньги

Москва, 6 ноября. Следователи проводят проверку в отношении начальника смены СИЗО-5 («Водник»), в котором содержится осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, причиной проверки со стороны регионального управления СК РФ стало обнаружение у одного из заключенных 100 тыс. рублей и четырех бутылок алкоголя.

По данным следователей, начальник смены передал заключенному деньги и четыре пластиковые бутылки с алкоголем. Проверка проводится по трем статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». Если вина подозреваемого будет доказана, он сам отправится в колонию.

В этом СИЗО находился заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о гибели в ДТП водителя фургона. В пятницу Ефремова отправили по месту отбывания наказания.

В начале октября, как сообщал Infox.ru, стало известно, что в крупной растрате заподозрен замглавы СИЗО №5 «Водник». Его задержали по подозрению в растрате, совершенной с использованием служебного положения. Источники заявляли, что речь идет о хищении продуктов или денег, которые выделялись на закупку еды для арестантов.