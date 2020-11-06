Консульство РФ в Черногории временно прекратит работу из-за пандемии

Черногория, 6 ноября. Консульство РФ в Черногории временно прекратит оказание услуг в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает посольство РФ в Подгорице.

Прием посетителей и выдачу документов ведомство приостанавливает с 9 ноября текущего года. По предварительной оценке, ограничительные меры просуществуют до 22 ноября. В случае улучшения ситуации с коронавирусом в государстве работа российского консульства будет возобновлена.

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 г. санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории <...> посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 г. предоставление консульских услуг (действий)», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения заявила о выявлении за сутки рекордного числа случаев заражения новым типом коронавируса. Всего за прошедшие 24 часа COVID-19 диагностировали более чем у 581 тыс. человек.