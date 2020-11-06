В Севастополе объяснили, почему город стал лидером патриотического туризма

Севастополь стал лидером патриотического туризма в России. Такие выводы сделали сами граждане РФ, приняв участие в опросе одного из сервисов бронирования жилья для отдыха. За Севастополь россияне отдали почти 40% своих голосов.

«Патриотизм это в первую очередь вера в свое государство, в то, что оно могучее и сильное. В Севастополе об этом говорит каждый камень. Каждый музей там об этом, каждый местный сможет рассказать о героях разных войн. Особую связь с ними мы испытали на 35-й береговой батарее», — рассказала ФАН туристка из Новосибирска, которая в этом году побывала в Крыму.

Музей «35-я береговая батарея» советуют посетить всем новоприбывшим в Севастополь. Именно он рассказывает историю последней обороны города во время ВОВ, о людях, которые сражались даже тогда, когда шансов на победу не было, и о великой силе мужества и духа.

Директор музея, узнав о том, что Севастополь стал лидером патриотического туризма, не удивился. Он зачитал корреспонденту ФАН ставший историческим доклад Алексея Чалого президенту Российской Федерации Владимиру Путину от 13 августа 2014 года.

«Была создана концепция развития Севастополя до 2030 года, которая предусматривает запуск президентской программы «военно-патриотического воспитания молодежи». Она должна охватывать представителей молодежи всех регионов России. Представляется, что Севастополь, как место, откуда берут корни наши письменность и религия, вкупе с последующими поворотами исторических событий национального масштаба является идеальной площадкой для этой цели. Полагаю, что при хорошей организации эта программа может стать узницей патриотов нашей страны. Прошу поддержать», — процитировал доклад председатель правления ЧУС МИМК «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

Он подчеркнул, что на докладе имеется резолюция Владимира Путина — «поддерживаю».

«Вехи всех значимых событий, начиная с принятия христианства князем Владимиром у нас в Севастополе, гражданская и Великая Отечественная войны, восстановление города из пепла, воссоединение Крыма с Россией отмечены у нас, так город становится образовательной площадкой, для тех, кто действительно интересуется историей нашей страны. Именно они и есть патриоты», — прокомментировал результаты опроса Валерий Володин.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о продолжении работы над туристическим образом Севастополя. Сегодня он встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Вместе с группой экспертов Ростуризма она работала в Севастополе, оценивая туристический потенциал города-героя.

«Мы обсудили перспективы будущего нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Севастополю важно войти в этот нацпроект и получить финансовую поддержку для улучшения городской инфраструктуры. Нацпроектом предусматривается выделение субсидий для приведения в порядок исторических центров городов», — рассказал Развожаев на своей страничке в Instagram.

Нацпроект планируют реализовать в рамках трех федеральных проектов. Таким образом патриотический образ Севастополя и его исторический дух будет укрепляться и далее.

Ранее «Человек планеты» Сергей Бурлаков рассказал ФАН, что для него значит патриотизм, а также объяснил, почему Севастополь — это настоящее место силы.