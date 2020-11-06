ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Женева, 6 ноября. За последние 24 часа количество зарегистрированных заражений коронавирусом в мире превысило 581 тыс. Этот прирост является рекордным за все время пандемии.

Соответствующая информация следует их данных Всемирной организации здравоохранения. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 48,53 млн.

По сведениям ВОЗ, количество летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией на планете выросло больше чем на восемь тысяч за сутки. В общей сложности этот показатель превысил 1,221 млн, передает RT.