Илья Кучеров: Новый КоАП РФ направлен на защиту прав и свобод граждан

Заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор Илья Кучеров рассказал ФАН о новом Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Минюст готовится показать третью версию нового КоАП. Для доработки этого документа создана межведомственная рабочая группа при правительстве. Проект нового кодекса оказался сложным по структуре, в нем значительно больше составов административных правонарушений, они точнее сформулированы, чтобы исключить конкуренцию норм, дублирование, неясности и неопределенности. В нем также будут нормы с описательной диспозицией, четко указывающие на признаки составов административных правонарушений.

Не так давно в Совете Федерации проводилось совещание с участием представителей субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти и разработчиков. Еще весной началась активная и плодотворная работа по внесению изменений в действующий кодекс. Срочность этой работы не позволяла ждать, пока будет принят новый КоАП: все новеллы действующего кодекса, направленные на противодействие распространению инфекции, перетекут в новый.

Проектируемый кодекс в большей степени направлен на защиту прав и свобод граждан, на создание условий для нормального существования, комфортных условий жизни, на охрану личных, семейных, имущественных, трудовых прав, защиту окружающей среды, природных ресурсов, общественной нравственности, культуры и других ценностей.

Всех волнует вопрос о штрафах, особенно их минимальный размер. Сейчас принято решение сохранить существующий уровень размеров административных штрафов. Лишь в отдельных случаях, когда это обосновано, предусматривается увеличение размеров штрафов — например, за оборот фальсифицированной пищевой продукции, создающей реальную угрозу жизни и здоровью потребителей.

Минимальный размер административного штрафа установлен в размере 500 рублей. Вряд ли это можно назвать повышением, поскольку и в действующем КоАП статей, предусматривающих возможность назначения штрафа меньшего размера, практически не осталось.

Снижена максимальная продолжительность обязательных работ. Общее количество составов, по которым предусматривается возможность назначения наказания в виде административного ареста, сокращено незначительно, однако стало больше исключений, по которым продолжительность административного ареста может составлять до 30 суток.

Новым для отечественного законодательства об административных правонарушениях является такое основание для исключения административной ответственности, как совершение противоправного деяния в результате физического или психического принуждения.

Целый ряд новелл касаются освобождения от административной ответственности. Например, таким основанием может быть заключение лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или финансовой организацией соглашения с Банком России. К этому следует добавить случаи освобождения от административного наказания, возможность замены административного штрафа предупреждением для тех, кто впервые совершил административное правонарушение.

Устраняется абсурдное положение, предусматривающее возможность назначения административных штрафов органам государственной власти, казенным учреждениям, финансируемым исключительно из бюджетной системы РФ.

В новой редакции законопроекта предусматривается большая роль субъектов федерации и органов местного самоуправления. В частности, предусматривается, что муниципальными правовыми актами будут утверждаться перечни должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

Один из острых вопросов — полномочия участковых уполномоченных полиции по нарушениям законодательства субъектов РФ. Уточняется подведомственность органов исполнительной власти по составлению протоколов об административных правонарушениях.

В законопроект включаются нормы об ответственности в области благоустройства территорий, вносимые по инициативе органов местного самоуправления, — это мойка автомобилей в неустановленных местах, освещение дворов, захламление дворов.

Устанавливается ответственность за неповиновение требованиям должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль. При этом изменяется порядок установления ответственности за совершение повторных правонарушений. Будет общая норма, предусматривающая за повторное правонарушение назначение второго наказания, предусмотренного соответствующей частью статьи.

В тех случаях, когда предусматривается только одно наказание в виде административного штрафа, возможность для учета повторности обеспечивается за счет увеличения разницы между минимальным и максимальным размерами такого штрафа.

Разработчикам пришлось учитывать и то, что некоторые деяния, считающиеся неприемлемыми в одних регионах, не считаются правонарушениями в других. Это проявляется и в судебных актах.

Кроме того, разработчики столкнулись с пробелами в позитивном регулировании. Так, например, на федеральном уровне отсутствует регулирование отношений, возникающих в связи с уничтожением борщевика Сосновского. Однако КоАП РФ должен устанавливать ответственность за нарушение существующих норм и правил, в том числе конституционных, и не должен осуществлять регулирование общественных отношений.

В соответствии с поручением президента исключается возможность рассмотрения дела об административном правонарушении тем же самым инспектором, который выявил нарушение при проведении контрольного мероприятия. Наконец, устанавливаются антикоррупционные требования к должностным лицам, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях.