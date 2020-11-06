Источник назвал возможное место похорон Жванецкого

Москва, 6 ноября. Похороны народного артиста РФ Михаила Жванецкого, скорее всего, состоятся на Троекуровском или Востряковском кладбище Москвы, заявил источник Nation News.

По данным источника издания, похороны могут состояться и на родине сатирика в Одессе. Однако из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями по коронавирусу, это вряд ли возможно.

«Михаил Михайлович был евреем и, вполне вероятно, его похоронят по еврейским обычаям. Не исключено, что его могут похоронить на Востряковском кладбище», — добавил собеседник издания.

Народного артиста России Михаила Жванецкого не стало в пятницу, 6 ноября, передавал Infox.ru. Он скончался на 87-м году жизни. В начале прошлого месяца сатирик объявил, что прекращает выступления в связи с возрастом.

Поклонники Жванецкого не смогут попрощаться со знаменитым писателем-сатириком из-за пандемии коронавируса.

Заслуженный артист России Александр Олешко в беседе с RT тепло отозвался о сатирике. По его словам, каждая встреча с ним была для Олешко счастливым мгновением. Артист с благодарностью отозвался о творчестве Жванецкого, назвав бесподобным творческий тандем сатирика с Аркадием Райкиным.