Трамп заявил, что будет продолжать бороться с «незаконными бюллетенями»

Вашингтон, 6 ноября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое заявление. Он сообщил, что будет продолжать борьбу с «незаконными бюллетенями».

Глава Белого дома отметил, что будет продолжать добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не были учтены при подсчете голосов. Трамп заявил, что он никогда не сдастся в борьбе за американский народ и страну.

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 3 ноября 2020 года. На данный момент результаты в некоторых штатах остаются неизвестными.