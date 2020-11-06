Общенациональный карантин вводится в Литве и Греции

Афины, 6 ноября. С субботы в Греции и Литве до конца месяца вводится общенациональный карантин. Жителям запрещено выходить из дома без острой необходимости.

За сутки в Греции было выявлено 2448 новых случаев заражения COVID-19, пишет RT. На фоне такой статистики в стране карантин продлили с 7 по 30 ноября. Жителям нельзя будет покидать дома без уважительной причины. Выйти можно будет только на работу, в магазин, или для посещения врача или занятий спортом.

Перед тем, как выйти из дома, нужно будет сообщить об этом властям, отправив SMS-сообщение на специальный номер.

В Литве ограничения начнут действовать 7 ноября и продлятся до 29 ноября. На этот период будет приостановлена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Блюда будут продаваться только на вынос.

Магазины, рынки и торговые центры продолжат работу, если смогут обеспечить не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 48,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,2 млн пациентов скончались.