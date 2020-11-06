Невада огласила срок подсчета бюллетеней на президентских выборах в США

Вашингтон, 6 ноября. Подсчет бюллетеней почтового голосования в штате Невада на президентских выборах в США может завершиться к 8 ноября. Об этом сообщило издание Reuters.

Выборы нового президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября 2020 года. Основными претендентами на пост лидера страны выступают кандидат от Республиканской партии, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден. В настоящий момент победитель голосования пока не определен. Сейчас в нескольких штатах ведется подсчет голосов.

Недавно вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер заявил о намерении властей провести пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате.