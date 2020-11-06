Попова: заражение коронавирусом чаще всего происходит в транспорте

Москва, 6 ноября. Угроза заражения новым типом коронавируса наиболее высока в общественном транспорте. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представитель ведомства в эфире телеканала «Россия-1» объяснила, что с эпидемиологической точки зрения наиболее опасные места находятся там, где существует риск массового скопления людей. Там, где люди физически не могут соблюдать безопасную дистанцию. Именно поэтому чаще всего случаи инфицирования происходят в транспорте.

«Сегодня в статистике цифра пока не изменилась - 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — уточнила Попова.

Она назвала напряженной ситуацию с распространением коронавируса в России, отметив, что в ряде регионов страны продолжает сохраняться напряженная обстановка. Глава Роспотребнадзора призвала соотечественников соблюдать принятые антикоронавирусные меры.