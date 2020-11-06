Глава Минздрава РФ назвал число активных случаев COVID-19 в стране

Москва, 6 ноября. Коронавирусной инфекцией сейчас в России болеют примерно 900 тыс. человек. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Порядка 650 тыс. российских пациентов в настоящее время проходят курс лечения амбулаторно. В медицинских учреждениях находятся около 250 тыс. человек. По словам министра, власти поддерживают амбулаторный этап лечения коронавирусной инфекции, в связи с чем правительство предприняло дополнительные меры.

«Правительством выделены дополнительные средства регионам для приобретения лекарственных препаратов для лечения на дому. Эти средства доведены до регионов», — уточнил Мурашко.

Глава ведомства добавил, что антибиотики применяются исключительно для лечения пациентов с осложнениями. В случае легкого течения болезни они могут создать угрозу вашему здоровью, резюмировал министр.