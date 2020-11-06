Диетолог назвала продукты для поддержания иммунитета осенью

С приближением холодов наш организм просит поддержки — в это время года лучше оставить летние пищевые привычки и позаботиться об иммунитете. Врач-диетолог Дарья Русакова назвала в комментарии ФАН продукты, необходимые организму в холодное время года.

По словам специалиста, осенью и зимой особенно важно, чтобы рацион был сбалансированным — не перегружен лишними жирами и углеводами в вид простых сахаров.

«Желательно, чтобы в рационе присутствовал животный белок — мясо, рыба, птица в отварном виде, на пару. Белок – это не только строительный материал, он участвует в формировании нашего иммунитета», — заявила врач.

Кроме того, эксперт рекомендовала не забывать о фруктах и овощах, которые доступны осенью и зимой.

«Конечно, сезонные свежие овощи и фрукты желательно включать в дневной рацион, 400–500 граммов фруктов и овощей в день», — добавила Русакова.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова развеяла миф о том, что чеснок, лук и лимон способны резко укрепить иммунитет. Вместе с тем она отметила, что это вовсе не означает, что данные продукты можно не включать в свой рацион.

Эксперт обратила внимание, что какой-то «волшебной пилюли», способной за короткое время усилить иммунитет, нет. Он складывается из многих факторов и одним из основных является здоровое и разнообразное питание, которое должно быть сбалансировано по количеству жиров, белков и углеводов.