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Корнилов объяснил, как Украина может угодить в «Минский котел»

Корнилов объяснил, как Украина может угодить в «Минский котел»

6 ноября, Киев. Новый «мирный план» по Донбассу, представленный ранее Киевом, не выдерживает никакой критики. Такого мнения придерживается российский политолог Владимир Корнилов. В эфире телевизионного канала «Россия-1» он возмутился некоторым пунктам документа, а также указал на наглость украинских властей, которые всерьез задумались о включении в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) представителей националистических батальонов.

Владимир Корнилов, проанализировав «мирный план», представленный главой украинской делегации в ТКГ Анатолием Кравчуком, обратил внимание, что некоторые его пункты вызывают возмущение, поскольку полностью противоречат Минским соглашениям.

Прежде всего политолог раскритиковал раздел, в котором Киев призывает убрать все вооруженные формования с территории Донбасса. Он напомнил, что Народная милиция ДНР и ЛНР предусмотрена «Минском» и не нарушает его пункты. Украинские власти с помощью своего нового плана пытаются избежать выполнения ранее взятых на себя обязательств.

Корнилов объяснил, как Украина может угодить в «Минский котел»

«Что мы, не понимаем, к чему этот первый пункт? Мы такие наивные? Что мы, не понимаем, что если выйдут вооруженные формирования, завтра зайдут украинские «гэрои», — возмущается Корнилов.

По словам политического эксперта, в Киеве всерьез задумались о том, чтобы включить украинского боевика и националиста Виталия Маркива, который ранее был осужден в Италии за убийство журналиста, в состав украинской делегации ТКГ. Такое решение приведет к непоправимым последствиям для Киева, поскольку Украина может угодить на переговорах в «Минский котел».

«Сейчас раздаются голоса включить его (Маркива. — Прим. ФАН) в Трехстороннюю группу. Боевика, нациста включить в переговоры. Давайте тогда полевых командиров ДНР и ЛНР включим, пусть они между собой там переговариваются, как на линии фронта. Украина себе еще и «Минский котел» хочет получить?» — с иронией резюмировал политолог.

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться своего предшественника Петра Порошенко. Он обратил внимание, что лидер партии «Европейская солидарность» может готовить захват власти.

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