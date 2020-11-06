Сотрудники турецкого отеля ограбили кассу на 485 тысяч долларов

Афьонкарахисар, 6 ноября. Сотрудники турецкой гостиницы ограбили собственное руководство, сообщает издание En Son Haber.

Инцидент произошел на западе страны. Обслуживающий персонал отеля взломал сейф и украл денежные средства заведения. Руководство заметило пропажу и вызвало полицию. По предварительной оценке, ущерб ставил 485 тысяч долларов.

Правоохранители приняли заявление и приступили к проверке. В первую очередь они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выявили трех подозреваемых. Силовики задержали Сенем О., Бекир А. и Кадир З.

При обыске их квартир удалось обнаружить почти 300 тысяч долларов. Похищенные деньги изъяли из домов двух подозреваемых. Третий спрятал украденное в неизвестном месте. Полиция Афьонкарахисара продолжает расследование преступления. Злоумышленников доставили в отделение на допрос.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что у российских туристов украли свыше 100 тысяч рублей из номера в турецкой гостинице. Неизвестный проник в их апартаменты и вынес деньги, ноутбук, а также наручные часы.