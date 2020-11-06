Поклонники пришли в восторг от маленького Басты на старом фото

Москва, 6 ноября. Музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, выложил детское фото, найденное в архивах. Фанаты умилились снимку и отметили, что артист ни капли не изменился.

На опубликованной фотографии юный Василий стоит в костюмчике и забавной кепке с крайне серьезным выражением лица. Мальчик поставил руки на пояс, что придало его виду еще большей солидности. Не понять, что перед нами знаменитый артист, довольно сложно: Баста практически не изменился и будто бы остался тем же серьезным мальчишкой.

«А вот ничего не поменялось, только борода»; «Совсем не изменился»; «Какой хорошенький! Почти одно лицо!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Также исполнитель анонсировал свой новый альбом под названием «Баста 40» — в этом году ему исполнилось 40 лет. Поклонники пришли в восторг от новости о выходе пластинки 20 ноября. Некоторые из них даже пошутили, что это событие станет единственным лучом света в этом непростом году.