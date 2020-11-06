Джонни Деппа лишили роли в «Фантастических тварях»

Вашингтон, 6 ноября. Известный американский актер Джонни Депп заявил, что не будет сниматься в третьей части «Фантастических тварей».

Звезда Голливуда вынужден был отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в популярной франшизе. В Instagram он объяснил, что покинуть проект его попросила студия Warner Bros., и он согласился.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — написал лишившийся роли актер в Instagram.

Депп поблагодарил поклонников за поддержку и назвал решение лондонского суда по его иску к таблоиду The Sun «сюрреалистичным». Актер намерен подать апелляцию, передает «Культуромания».

Напомним, Депп обвинил издание в клевете за материал, в котором утверждалось, что он поднимал руку на экс-супругу Эмбер Херд. Звезда Голливуда пытался доказать обратное — он сам стал жертвой в этих нездоровых отношениях. Однако суд отклонил иск актера и признал опубликованные сведения правдивыми.

Франшиза «Фантастические твари» является спин-оффом серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Премьера первой картины состоялась в 2016 году, вторая часть вышла в 2018 году, а третью фанаты ждут в 2021 году.