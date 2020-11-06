Миро возмутилась работе Решетовой в «Ты — топ-модель»

Москва, 6 ноября. Блогер Лена Миро возмутилась, что пост ведущей передачи «Ты — топ-модель» получила экс-супруга Тимати «дородная» Анастасия Решетова.

На должность рассматривалась не только Решетова, но и Елена Кулецкая, профессиональная модель. И все же место досталось бывшей жене Тимати, даже не из-за связей экс-супруга, а потому что организаторы хотели ведущую с миллионом подписчиков в Instagram.

Лена Миро назвала таких инстамоделей, как Решетова, «сожительницами». Во-первых, звезда не обладает модельными параметрами: у нее «дородная» фигура, что соблазнительно для мужчин, но непригодно для показов. Кроме того, не секрет, что она прибегала к пластической хирургии, напомнила блогер.

«Кто-то придумал называть (содержанок) моделями, но с тем же успехом этих женщин можно называть и фрезеровщицами. Какое отношение они имеют к фрезеровке? Никакое! Какое отношение они имеют к модельному бизнесу? Тоже никакое!» — высказалась Миро на своей ЖЖ-странице.

Кулецкая тоже возмутилась решению организаторов шоу. В своем Instagram-аккаунте она хотела напомнить, что моделинг — это не про пластическую хирургию, но вовремя спохватилась, ведь теперь правила изменились. Сейчас одни из ведущих моделей, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, сделали себе лицо в кабинете хирурга.