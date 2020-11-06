Хазин рассказал, кто поставил ультиматум Эрдогану после ухудшения отношений с РФ

Москва, 6 ноября. Турция не пойдет на обострение отношений с Россией из-за эскалации военного конфликта между Азербайджаном и Арменией по ряду важных экономических причин. Об этом заявил известный российский эксперт в области экономики и финансов Михаил Хазин, комментируя возможность возникновения кризиса в сотрудничестве Москвы и Анкары. В интервью информационному изданию «Бизнес.Online» Хазин объяснил, почему турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не решится бросить политический вызов России в вопросе военного обострения в Закавказье.

Напомним, что в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Ереваном. Баку при поддержке Турции пытается силовым путем взять под свой контроль этот регион. На данный момент стороны так и не пришли к согласию, а военный конфликт в Закавказье продолжается.

Стоит обратить внимание, что Россия в этом военном противостоянии заняла роль посредника и выступает за проведение мирных переговоров, а также дальнейшую деэскалацию конфликта. Однако Москва является союзником Еревана по ОДКБ, из-за чего возникает опасная ситуация, грозящая вылиться в очередное обострение российско-турецких отношений.

Хазин выразил уверенность, что Анкара вряд ли решится пойти на политический конфликт с Москвой в вопросе Нагорного Карабаха. Турция не бросит вызов России, поскольку понимает, что это грозит для нее серьезными последствиями.

Эксперт напомнил, что у России есть важный инструмент давления на Анкару, которым она может воспользоваться в случае возникновения непреодолимых разногласий. Турция до сих пор находится в состоянии глубокого экономического кризиса, а Москва способна усугубить ситуацию, отказавшись от закупки турецких товаров.

Хазин заметил, что в 2015 году отношения сторон обострились на фоне инцидента, произошедшего в небе над Сирией, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Реакция Москвы не заставила себя ждать — почти все экономические связи с Анкарой были прерваны.

По словам эксперта, после ухудшения отношений с Россией президенту Турции поставили ультиматум представители турецкого бизнеса. Они потребовали от Анкары прекратить политические игры и возобновить контакты с Москвой.

«И наши стали закрывать границы для турецких товаров, и турецкие бизнесмены начали Эрдогану говорить: «Дружок, ты играй в свои политические игры, но если ты будешь мешать нашему бизнесу с Россией из-за своих политических игр, то пеняй на себя». И все, тут же дружба с Россией навеки!» — резюмировал эксперт.

Ранее глава исследовательского фонда Levium Research Foundation (LRF) Джамаль Шалуф заявил, что Турция пытается втянуть Ливию в новый конфликт в Средиземноморье.