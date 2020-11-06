Аршавин рассмешил Сеть версией истории с порнозвездой в Геленджике

Москва, 6 ноября. Футболист, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о скандале с порнозвездой, который произошел с ним в Геленджике.

В июне этого года появились сообщения о том, как бывший нападающий «Зенита» и его партнер по команде Владимир Быстров отдохнули с двумя девушками в элитном ресторане.

Одной из спутниц спортсменов оказалась порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор. Девушка заявила, что Аршавин в тот вечер «сорил деньгами», а затем футболисты были не против продолжить общение в номере гостиницы.

По словам Бушуевой, она попросила сделать селфи на память, но один из спортсменов вспылил и стал выхватывать телефон из рук актрисы. Девушка решила уйти.

О случившейся истории вспомнили ведущие Youtube-проекта «Коммент.Шоу». Они попросили Аршавина прокомментировать произошедшее на курорте. Футболист ответил кратко и сдержанно.

«В Геленджике? Если коротко говорить, то девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали. Небылицы это все», — сказал он.

Слова спортсмена вызвали бурную реакцию его собеседников. Их рассмешила формулировка Аршавина и его версия истории.

«На моем имени жена до сих пор хайпует», — добавил он.

Бывшая жена футболиста, телеведущая Юлия Барановская воспитывает троих детей спортсмена и строит карьеру на телевидении.