Названы сроки третьего этапа испытаний вакцины «Вектора»

Москва, 6 ноября. Последний этап испытаний вакцины от коронавируса, созданной в центре «Вектор», начнутся через неделю. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пострегистрационные исследования препарата планируется начать с трех тысяч добровольцев. Часть из них получит плацебо. Испытания пройдут на базе медцентров в разных регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Уже более 20 стран подали заявки на приобретение отечественного препарата.