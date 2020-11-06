Россиянам рекомендовали провести Новый год дома

Москва, 6 ноября. Сотрудники Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по проведению новогодних праздников.

Жителям Российской Федерации следует остаться дома на Новый год. Сотрудники надзорного ведомства рекомендовали гражданам побеспокоиться о безопасности своего здоровья и никуда не уезжать на зимние каникулы.

Рекомендация связана со сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Актуальные сведения о борьбе с распространением заболевания следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.