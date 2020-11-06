Василису Володину поздравляют с рождением малыша

Москва, 6 ноября. Известный астролог Василиса Володина обескуражила поклонников фото с малышом на руках. Они стали поздравлять эксперта по звездам с пополнением в семье.

Володина — известный эксперт программы «Давай поженимся». В Instagram астролога появился снимок с ребенком и супругом Сергеем Володиным. Мужчина склонился над Василисой и взял сына за крохотную ручку.

«Долгожданное счастье», — подписала снимок Володина и дала подписчицам рекомендации по зачатию ребенка.

Специалист напомнила, что в течение года есть время, которое благоприятно для зачатия. Те мамы, у которых были выкидыши или есть проблемы со здоровьем, должны обратить внимание на график, посоветовала Володина.

Поклонницы оценили семейный снимок астролога. Они пожелали счастья и здоровья новому члену семьи. Оказалось, что это архивный снимок, на нем сыну Вячеславу всего 2,5 месяца. Сын Володиных появился на свет в 2015 году, сейчас ему пять лет.

«Я уже хотела вас поздравить с рождением сына», — написала поклонница. «Как взглянула, подумала, что у вас уже третий малыш родился», — удивилась еще одна подписчица.

У Сергея и Василисы Володиных еще есть старшая дочь — 19-летняя Виктория. Девушка очень похожа на свою звездную маму.