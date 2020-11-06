Ученые из США определили вес материальной мысли

Американские исследователи заявили, что узнали примерный вес мысли человека. Таким образом специалисты доказали, что она может быть вполне осязаемой.

Масса отдельной мысли, по данным ученых, в среднем не превышает 30 граммов и составляет не меньше 10 граммов. По мнению некоторых экспертов, мысли имеют не только вес, но и ярко выраженный энергетический потенциал. Именно он позволяет им вступать во взаимодействие с материальными объектами. Считается в частности, что люди могут «общаться» с реальностью при помощи собственного биополя.

Согласно теории энергоинформационных структур, мысль является носителем информационных программ, которые участвуют во всех биологических системах человеческого организма. Также существует гипотеза, по которой мысли могут передаваться в пространство при помощи гипотетических частиц.