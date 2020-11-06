Ограничения на въезд в Эстонию ввели для стран Европы

Таллин, 6 ноября. Власти Эстонии ввели ограничения на въезд для граждан европейских государств. Об этом сообщил МИД республики.

Принятые меры начнут действовать с 9 ноября. В список исключений вошли Латвия, Литва и Финляндия. Передвижение пребывающих в Эстонию ограничено на десять дней. Оно касается граждан всех европейских стран, сообщают журналисты.

При пересечении эстонской границы обязательный режим самоизоляции заменили тестом на коронавирус с 1 сентября. Сдавать его нужно было два раза в неделю. Россия закрыла границы с другими странами с 27 марта из-за распространения коронавируса.