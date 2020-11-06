Моника Беллуччи восхитила фанатов снимком поцелуя с молодым «любовником»

Рим, 6 ноября. Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для нового номера журнала Vogue, причем не одна, а в компании молодого «любовника». Фанаты пришли в восторг.

Звезда в сентябре отметила 56-летие. Несмотря на возраст, Беллуччи продолжает восхищать поклонников потрясающим внешним видом.

На одном из снимков для Vogue звезда попозировала в черном платье, подчеркнувшем достоинства ее фигуры, и с молодым «возлюбленным». Его роль досталась модели Эмануэлю де Лоренцо. Пара застыла на фотографии, держась за руки посреди мастерской.

Фанаты Беллуччи осыпали ее комплиментами. Их поразил снимок страстного поцелуя. Некоторые назвали партнера актрисы по фотосессии «счастливчиком», поскольку он смог прикоснуться к звезде.

«Вау. Всего один поцелуй Моники перевернул бы для меня горы», — написал один из поклонников.

Молодой человек на своей странице в Instagram показал еще больше кадров с фотосессии. На одном из них он расположился на коленях Беллуччи.

Недавно на обложку модного журнала впервые попала дочь Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Девушка попозировала перед камерой в наряде от Dolce & Gabbana.