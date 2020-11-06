Приэльбрусье получит развитие сети канатных дорог и трасс для лыжников

Нальчик, 6 ноября. АО «Курорт Эльбрус» теперь входит в состав АО «Курорты Северного Кавказа».

Объединение организаций приведет к созданию нового облика горнолыжной инфраструктуры и унификации подходов по ее развитию. Информацией об этом поделился генеральный директор АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев. Он рассказал об этом в комментарии ТАСС.

«Расширение инфраструктуры поможет увеличить протяженность канатных дорог и, соответственно, горнолыжных трасс, сделает их более привлекательным для вложения инвестиций», — объяснил Беккаев.

Штат сотрудников организации, состоящий из 130 человек, будет полностью сохранен. Акционерное общество «Курорт Эльбрус» отвечает за спуски, которые были построены за счет федерального бюджета. Помимо этого в ближайшие три года ожидается привлечение новых инвестиций в размере не менее 10 млрд рублей.