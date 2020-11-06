Дальнейший рост цен на сахар не ожидается в России

Москва, 6 ноября. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объяснило, почему повышение стоимости сахара в России не должно продолжиться.

После уборки урожая сахарной свеклы ожидается стабилизация цен на российском рынке. Об этом сообщили представители ведомства.

«Была рассмотрена возможность дополнительных объемов поставок этой продукции в Россию», — добавили в министерстве.

Имеется в виду обсуждение таких поставок между министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и представителем ответственного ведомства Белоруссии Иваном Крупко. За октябрь стоимость сахара в России стала выше на 18,29%, а годовой прирост цен составил почти 40%, как сообщили ранее в Росстате.