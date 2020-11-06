Адвокат Жорин назвал претендентов на наследство Жванецкого

Москва, 6 ноября. Адвокат Сергей Жорин ответил, смогут ли внебрачные дети Михаила Жванецкого претендовать на его наследство и кому может перейти баснословное состояние сатирика.

Известно, что у юмориста осталась квартира в Старопименовском переулке Москвы. Недвижимость в этом районе стоит недешево: жилье площадью 100 кв. м продается минимум за 70 млн рублей. Кроме того, у Жванецкого загородный дом в Подмосковье и коттедж в курортном районе Одессы. За такое наследство может начаться настоящая борьба, тем более что у артиста может быть внебрачный ребенок, о чем утверждала его супруга.

Адвокат Сергей Жорин рассказал о дальнейшей судьбе состояния Жванецкого. По словам специалиста, не имеет значения, родился ли ребенок в браке или на стороне, необходимо лишь подтверждение родства. Половина имущества достанется жене сатирика — это называется супружеская доля. А вторая половина будет делиться между супругой и остальными наследниками, в том числе предполагаемым шестым сыном. Если же было составлено завещание, то в вопросе передачи наследства будет исполнена последняя воля покойного, объяснил юрист Teleprogramma.pro.