Минобороны опубликовало новые данные о параде 7 ноября 1941 года

Москва, 7 ноября. Российское военное ведомство опубликовало архивные документы о подготовке и проведении исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает ФАН. В Минобороны рассказали, в какой обстановке проходила подготовка к параду, и как войска уходили на фронт прямо с Красной площади в сердце страны.

Раздел «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» опубликован на сайте военного ведомства, он составлен на основе архивных документов командования Московского гарнизона, коменданта Москвы.

«Ноябрьский парад в столице стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен Москвы, столица сдана врагу не будет, — комментируют в Минобороны РФ. — Именно после этого парада, проведенного в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами».

Документы раскрывают то, насколько секретна была обстановка подготовки к параду 7 ноября: врагу нельзя было дать ни малейшего намека на предстоящие торжества в столице, пока на западе от Москвы шли упорные и ожесточенные бои. Из архивов видно, что даже солдаты и командиры — участники парады — до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке главной площади страны.

«В официальной переписке парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона», — рассказывают в военном ведомстве. — Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к наличию на местах средств связи, регулировщиков, эвакуационных тракторов, ветеринаров. Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: опубликованные в разделе списки на допуск людей и автомобилей, утверждавшиеся лично комендантом города, красноречиво указывают, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего 4 служебных автомобиля».

Часть опубликованных архивных документов рассказывает о других парадах в 1941 году — в Куйбышеве (ныне — Самара) и в Воронеже. Из рассекреченного приказа командующего военно-воздушными силами Приволжского военного округа теперь известно, что летчикам и техническому персоналу ВВС ПриВО при критическом положении на фронте потребовалось всего три дня, чтобы провести тренировочные полеты, организовать связь, материальное обеспечение, обслужить авиатехнику, а также наладить взаимодействие и координацию с командованием наземной части парада. Впервые публикуются страницы журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии, в которых рассказано о совершенном дивизией марше для участия в куйбышевском параде.

«Снятая с маньчжурской советско-китайской границы дивизия за несколько дней преодолела железнодорожным транспортом тысячи километров, приняла участие в параде и практически без промедления проследовала в состав Волховского фронта для защиты Родины», — говорят в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавляют, что публикация документов о начале Великой Отечественной войны — продолжение деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В отечественной военной истории 7 ноября известна как день, в который в 1941 году состоялось несколько военных парадов в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.