Скорость движения автобуса на выделенной полосе испытали в Белгороде

Белгород, 6 ноября. Гендиректор Единой транспортной компании Александр Васильченко вместе с журналистами проехался в автобусе по выделенной полосе в час пик в Белгороде.

Параллельно с автобусом ехал служебный транспорт ЕТК. С помощью испытания участники решили выяснить, кто преодолеет проблемный участок быстрее. Автобус двигался в час пик по выделенной полосе от Студенческой улицы в направлении Харгоры. Общественный транспорт был на промежуточной остановке «Родина» уже через 12 минут.

Делегация прибыла к пункту назначения спустя 27 минут. Эксперимент был не совсем честный, считает Васильченко. Потоки транспорта распределились на соседние улицы. Среди пассажиров не было студентов и школьников. При этом средняя скорость автобуса достигла 15 километров в час. Этот показатель в два раза выше, чем был до реконструкции улицы Щорса.