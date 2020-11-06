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Экономика

Никита Масленников: Санкции США не коснутся госдолга России

  • Никита Масленников
    Никита Масленников
    Ведущий эксперт Центра политических технологий

Никита Масленников: Санкции США не коснутся госдолга России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал ФАН о динамике рубля по итогам выборов в США.

Ситуация с выборами в США предсказуемо вызвала динамику курса рубля: он продемонстрировал падение и укрепление буквально в течение двух дней. Толкающих рубль вниз факторов было много. И это далеко не только выборы в США между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Куда больше курс рубля зависит от ситуации, которая складывалась на финансовых рынках.

На мой взгляд, самое большое влияние на российскую национальную валюту оказала волна новых карантинных ограничений в Европе, которая сразу привела к переоценкам прогнозов динамики мировой экономики на ближайший год. Тут и Банк международных расчетов выступил с достаточно сложным прогнозом, по которому восстановление глобального хозяйства в 2021 году не гарантируется. Сюда надо добавить и падение стоимости нефти марки Urals и Brent ниже 40 долларов за баррель. Все это, естественно, не могло не повлиять на настроения инвесторов. И на это накладывалась интрига в США — кто же будет победителем на выборах?

От таких локальных, неприятных, нервозных эпизодов инвесторы уходят в кеш, в доллар. Но по большому счету это уже происходило в течение года, и не раз. Для рынков такая ситуация привычна, они живут такого рода реакциями на стечение обстоятельств. Поэтому происходящее с рублем сейчас не производит сенсационного впечатления на рыночных игроков. Колебания оставались в тех же допустимых пределах прогнозирования рынка.

Паники, связанной непосредственно с выборами в США, не было. Была нормальная, здоровая реакция инвесторов на складывающуюся ситуацию. Наблюдатели, аналитики, СМИ называют это паникой, попыткой рынка скорректироваться вниз. Да, можно это и так назвать. Но для профессионального рыночного игрока это абсолютно стандартная ситуация, в которой вести себя нужно именно так: раз так складываются звезды, мы играем в доллар.

Никита Масленников: Санкции США не коснутся госдолга России

Кто бы сейчас ни победил в США, до вступления президента в должность, то есть до 20 января, такого рода эпизоды локальных скачков курса гарантированы. Сколько их будет — сказать трудно, но они будут. Но линейной зависимости здесь нет.

Рынки, естественно, будут отыгрывать любые новости по поводу вероятных санкций. Тем более, что нижняя палата Конгресса США обновляется полностью, а Сенат — на одну треть, и новички сразу захотят оттоптаться не только на России, но и вообще по всему санкционному периметру. Конечно, на это будет отзываться рынок. Если новости будут касаться рубля, намерений в отношении России — это будет влиять на возникновение новых локальных эпизодов с резким падением курса. Потом, через день-два, все это отыграется, потому что скажут: нет, это все ерунда на постном масле, никто не будет запрещать операции с российским госдолгом, а для нас, инвесторов, это самое главное.

Поэтому массированных финансовых санкций в отношении России ожидать, скорее всего, не стоит. Ведь нерезиденты на рынке российского долга составляют более 30%, из них примерно половина — американские игроки, напрямую «вытащенные» из аффилированных лиц. То есть потери от антироссийских санкций ударят по американским финансовым институтам.

Отсюда — традиционная классическая позиция Министерства финансов США:

«Все, что угодно, — пожалуйста! Какие угодно персональные санкции, какие угодно ужесточения по передаче технологий — ради бога, резвитесь, сколько хотите! Но операции с госдолгом РФ не трогайте, нельзя: красные флажки, ребята. Кто бы ни был — демократы или республиканцы — от винта!»

Как только инвесторы поймут, что подтверждение позиции Минфина США состоялось, рубль начнет расти вслед за притоком очередных денег от нерезидентов. Тем более, что потенциал для такого рода контригры есть.

 

 

 

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