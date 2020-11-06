Ливийцы планируют мирные демонстрации в Бенгази

Бенгази, 6 ноября. Жители Ливии готовятся к мирным демонстрациям против назначения главы «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги на пост премьер-министра.

Пользователь Twitter сообщил, что мероприятие состоится в воскресенье, 8 ноября, в Бенгази. Горожане планируют выйти на улицу, чтобы выразить гражданскую позицию.

Организаторы не согласны с тем, что «министр», который привел турок и сирийских наемников в североафриканское государство, может стать кандидатом на кресло главы нового правительства. Ливийцы считают, что Башага не принесет пользы стране, а наоборот — усугубит нынешнее положение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС отвергли предложение главы «МВД» о срыве перемирия. «Министр» планировал переквалифицировать незаконные вооруженные группировки в «батальоны». Однако соответствующее предложение не приняли главари местных бандформирований.