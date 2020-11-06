Депутата от «Единой России» обвинили в краже орденов у ветерана

Санкт-Петербург, 6 ноября. Глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский сообщил ФАН о том, что в муниципальный совет поступило обращение от местного жителя Аркадия Широкова. Он попросил помочь вернуть его военные награды. Аркадий Васильевич рассказал, что ордена забрала депутат «Лиговки-Ямской» Ольга Гнатюк, возглавляющая местное отделение партии «Единая Россия». Она якобы решила сделать фотографии медалей.
Совместно с Вадимом Войтановским ветеран подал заявление о краже в 76 отдел полиции.
«Сейчас на Аркадия Васильевича оказывается давление со стороны членов партии «Единая Россия». Они постоянно звонят ему и кричат на него. Утверждают, что он сам потерял свои награды. Надеюсь, полиция разберется и мы сможем вернуть медали ветерану», — прокомментировал глава МО «Лиговка-Ямская».