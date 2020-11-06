Карантин до вакцинации: бельгийский ад коронавируса

Бельгия вышла в лидеры в Европе по уровню заболеваемости COVID-19. Прогнозируется, что через неделю в стране могут закончиться койки интенсивной терапии, которые рассчитаны всего на пару тысяч человек. С каждым днем количество заболевших только увеличивается, а бельгийские врачи вынуждены работать с подтвержденным коронавирусом, потому что бельгийская медицинская система может рухнуть, если медперсонал отправится на больничный.

Власти страны считают, что строгие меры по борьбе с коронавирусом должны обязательно оставаться в силе до тех пор, пока не будет вакцины. Другим способом Бельгия не сможет победить пандемию.

В среду премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время совместного визита с королем Филиппом и королевой Матильдой в больницу города Алст сказал, что «придется жить в более строгих ограничениях, чем летом, — до появления вакцины».

Премьер-министр не уточнил о каких ограничениях идет речь, но вспомнил, что меры, которые были введены в первую волну COVID-19, быстро смягчились, что привело к более агрессивной второй волне вируса. Александр Де Кроо добавил, что в этот раз введенные строгие ограничения будут действовать до массовой вакцинации.

«Пока у нас нет вакцины, нам придется быть намного строже. Но мы точно не знаем, когда в стране будет проводиться вакцинация», — заявил премьер-министр.

Также политический деятель сказал, что коронавирус широко распространился по Бельгии, и его стало очень сложно контролировать. По информации The Brussels Times, премьер-министр уверен, что, когда эффект от мер станет виден на цифрах, жёсткие правила не должны быть смягчены.

«От всех нас потребуется очень больших усилий. Мы должны понимать, что это продлится еще очень долго», — сказал Александр Де Кроо.

Ожидается, что массовая вакцинация в Бельгии начнется весной или в начале лета. Вирусолог Стивен Ван Гухт во время пресс-конференции в среду выразил надежду, что первые результаты испытаний будут объявлены в ноябре-декабре. Он добавил, что Бельгия и Европейская комиссия ведут переговоры о том, чтобы обеспечить бельгийский рынок достаточным количеством вакцин. В начале вакцинации у страны не будет достаточного количества денежных средств, чтобы вакцинировать все население. Возможно, будут установлены приоритеты, например, медицинские работники, граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями будут прививаться в первую очередь.

Всего за время пандемии в Бельгии выявили 479 341 случай заражения COVID-19, зафиксировано 12 520 летальных исходов. За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 128 человек. Бельгия занимает 18 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.