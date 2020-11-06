Родные покойных не будут судиться после путаницы тел в морге Петербурга

Санкт-Петербург, 6 ноября. Родные экс-председателя Арбитражного суда Владимира Желтянникова и 81-летнего Геннадия Р., тела которых сегодня перепутали перед похоронами, заявили, что против разбирательств и наказаний для виновных в путанице. Им не нравится этот ажиотаж вокруг и без того неприятной ситуации, где одного человека хоронили дважды, а второго отпевали заочно.

По информации от источника ФАН в морге, представитель жены и дочери Желтянникова связался с ритуальными службами и сказал, что родные не хотят никаких разбирательств. Также он попросил, чтобы эту историю не делали достоянием общественности. О том, что сын Геннадия Р. — Валерий — солидарен с Желтянниковыми, он заявил ФАН сам:

«Не надо уже никого винить, главное, что все хорошо закончилось. Мы уже своего папу похоронили, по-человечески, украсили все цветами».

Напомним, сегодня фактически были сорваны похороны одного из известнейших судей города, бывшего председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимира Желтянникова. Перед отпеванием в храме, когда подняли крышку гроба, родственники увидели там тело чужого человека. Как выяснилось, оба мужчины лежали в одной палате в клинике, где лечились от онкологии, и умерли с разницей в полчаса. При регистрации тел кто-то перепутал бирки. Сын Геннадия р., забирая тело отца, решил, что просто гримеры хорошо поработали, поэтому папа помолодел на 20 лет. Также его с толку сбили костюм и гроб, купленные для Геннадия Р.