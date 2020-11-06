Врач рассказал, кому из заболевших COVID-19 не нужна кислородная маска

Алушта, 6 ноября. Алуштинской центральной городской больнице подарили семь кислородных концентраторов. Их разместили в двух инфекционных отделениях. Подробности в материале ФАН.

«Все койки, которые мы дополнительно развернули, уже заполнены на 100% больными с пневмонией, при которой почти 40% дают положительный тест на COVID-19, — говорит главный врач Алуштинской ЦГБ Иван Новицкий. — Не все койки имеют кислородную поддержку, а 50% больных в ней нуждаются».

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей главврач рассказал, что даже с учетом подаренных предпринимателями города аппаратов еще около пяти концентраторов ЦГБ необходимы.

«Те, которые нам подарили, маломощные, всего на пять литров в минуту, а желательно хотя бы на 10. Возможно, в дальнейшем в Алуште будет необходимость размещать кислородные концентраторы и в других отделениях больницы», — сказал Новицкий.

Кислородный концентратор необходим для устранения гипоксии, лечения тяжелых заболеваний дыхательной системы, в послеоперационный период. Благодаря этому устройству пациенту подается кислород в повышенной концентрации. Используется он как альтернатива сжатому кислороду, так как более безопасен и менее дорог в расчете на литр.

Более подробно об этих аппаратах рассказала заведующая инфекционным отделением алуштинской больницы Мария Черни:

«Кислородные концентраторы нам нужны для того, чтобы больше кислорода подавалось человеку. То есть через фильтр, через саму маску, облегчается дыхание больного пневмонией. У нас достаточное количество людей использует этот кислород. Аппарат показан не всем — только при снижении определенных показателей крови, при сатурации мы сразу стараемся давать кислород. Этот процесс называется малопоточной оксигенотерапией. Хочется сказать большое спасибо предпринимателям, которые помогают нам, мы очень благодарны. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом остается серьезной. Она, конечно, в определенных рамках, контроль идет, но пандемия еще продолжается. 70 с лишним человек за неделю [заражаются]. В основном это контактные лица. Чтобы обезопасить себя, избегайте мест большого скопления людей. Я уже это повторяла и всегда буду: в общественные места ходить только в масках. Маска защищает».

Стоимость кислородных концентраторов такого типа российского производства — около 70 тысяч рублей. Все аппараты делятся на две категории: для домашнего использования (от 30 тысяч рублей) и более мощные, для применения в больницах (около 100 тысяч рублей). Китайские аппараты зачастую стоят значительно дешевле.

Используют кислородные концентраторы повсеместно. В зарубежных странах на каждого пациента с воспалением легких незамедлительно надевают специальную маску с чистым кислородом.

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