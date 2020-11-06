Погребинский: У Зеленского началась истерика после звонка из посольства США

Киев, 6 ноября. Последние политические решения президента Украины Владимира Зеленского являются показательными, поскольку демонстрируют, что он не справляется с возложенными на него обязанностями. Об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя ситуацию, которая возникла в стране после спорного постановления Конституционного суда Украины (КСУ). В эфире телеканала NewsOne Погребинский обратил внимание, что Зеленский фактически лишился образа политика, поскольку, находясь на высоком государственном посту, позволяет себе нести полную ахинею.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины постановил отменить уголовное преследование политиков за недостоверные данные в антикоррупционной электронной декларации, тем самым поставив под сомнение законность работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Через несколько дней украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект, согласно которому весь состав КСУ должен быть отправлен в отставку.

Погребинский, комментируя планы по увольнению судей КСУ, заметил, что украинский лидер в очередной раз пытается угодить западным «партнерам», принимая различные незаконные решения. После общения с официальными представителями США Владимир Зеленский начал нести полную чушь, не отвечающую государственным интересам Киева.

Погребинский объяснил, почему у Владимира Зеленского началась истерика после звонка из посольства США: его попросту запугали с ситуацией, связанной с постановлением Конституционного суда. Сейчас же украинский лидер не понимает, что делать в таком безвыходном положении.

«Запугали так по поводу Конституционного суда, что у него началась истерика. Типичная ужасная истерика, после которой он никак не может остановиться и несет бесконечную ахинею. Ясно, что его любой чих со стороны американского посольства вводит в экстаз ужаса», — заметил Погребинский.

По словам политолога, Зеленскому, прежде всего, стоит опасаться не представителей США, а рядовых граждан Украины, которые могут отправить его в отставку за непопулярные и незаконные решения на посту президента страны.

«Владимир Александрович, не они тебя уволят, [а] украинский народ тебя уволит и тебе место здесь будет очень трудно найти», — резюмировал политолог.

Ранее Михаил Погребинский прокомментировал назначение военного обозревателя Алексея Арестовича на пост спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Он заявил, что подобное решение Киева вызывает недоумение и показывает реальное отношение украинских властей к мирному процессу на востоке Украины.